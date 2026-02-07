政府が定める「北方領土の日」の7日、四島に近い北海道根室市で領土問題の解決を求める住民大会が開かれ、参加した元島民ら計約700人が「北方領土を返せ」「北方墓参を早期に再開しよう」と気勢を上げた。大会では元島民らが壇上で決意を表明。歯舞群島出身の角鹿泰司さん（88）は「領土問題を解決し、（ロシアとの）平和条約を締結する最終目標が実現できるまで諦められない」と力を込めた。一般社団法人根室青年会議所理事