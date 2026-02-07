「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、甲府４−１福島」（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ３福島はＪ２甲府に４失点を喫し力負け。元日本代表ＦＷカズこと三浦知良（５８）が先発出場したが、シュート０本で前半２０分に交代した。試合後、福島の寺田周平監督（５０）は「悔しいの一言。隙を見せるとやられるとミーティングで共有していたがどれも自ら隙を作ってやられてしまった」と肩を落とした。また、カズの