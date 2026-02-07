中大法科大学院教授で弁護士の野村修也氏（63）が7日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。退職代行サービス「退職代行モームリ」の運営会社の社長らが弁護士法違反の疑いで逮捕された件について言及した。社長らの弁護士法違反での逮捕について、野村氏は「分かりにくいと思うんですよ。だけど、例えば“医者じゃないけど手術をしました”っていうニュースが出たら『そいつ捕まるよ』ってみ