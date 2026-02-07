サーティワンが「サーティワンのひなまつり 2026」を、2月15日（日）から3月3日（火）までの期間限定で実施。サンリオのキャラクターとコラボレーションしたひなだんかざりの限定アイスを発売する。現在、モバイルオーダーでの予約を受け付けている。「サンリオキャラクターズひなだんかざり」（2400円）昨年初登場し好評だったことから、今年はさらに豪華な仕様になって登場。好きなスモールサイズのアイスクリーム5個を選