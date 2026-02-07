開会式で目を引いた日本人ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サン・シーロ）を中心に行われた。日の丸の小旗だけでなく、開催地イタリアの小旗も持って行進する日本人選手も。さらに、ニット帽にイタリア国旗を装着した24歳日本人選手も発見され、話題になっている。特に目立った1人の選手がいた。イタリア国旗をニット帽に差して掲げるなど人一倍、目を引いた