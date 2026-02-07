６日午後11時35分ごろ、高松市鬼無町山口の住宅の住人から「建物が燃えています。風呂場から出火しています」と119番通報がありました。消防が約１時間半後に火を消し止めましたが、木造平屋建ての住宅約25平方メートルが半焼しました。この火事で、この家に住む70代の夫婦が救急搬送されました。夫は右足の甲を挫傷し、妻は気道熱傷の疑いだということです。警察と消防が火事の原因を調べています。