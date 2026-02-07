Jリーグのシーズン移行のため行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドの第1節。7日に行われたAC長野パルセイロはアウェーでJ2のジュビロ磐田と対戦。90分を終えても得点は動かずPK戦へ…2本失敗したパルセイロが敗れた。一方、松本山雅FCはアウェーでJ2のRB大宮アルディージャと対戦。前半に2点を失い、後半1点を返したものの及ばず、白星スタートとはならなかっ