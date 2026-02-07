◆男子テニス▽デビス杯予選１回戦対オーストリア（７日、東京・有明コロシアム）男子テニスの国別対抗戦デビス杯予選１回戦日本−オーストリア（東京・有明コロシアム）の最終日、第１試合のダブルスで綿貫陽介（ＳＢＣメディカルグループ）、柚木武（イカイ）組が、アレクサンダー・エルラー、ルーカス・ミードラー組を、７−６、６−７、６−４の２時間５３分で破り、日本が通算２勝目を挙げ、勝利に王手をかけた。日本の