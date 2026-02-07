宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。大会前日の７日、代表者会議が行われ、その後は各校のオーダーが発表された。宮古島大学駅伝には第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、