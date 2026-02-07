歌手・西城秀樹さん（２０１８死去、享年６３）の長男で歌手、俳優の木本慎之介（２３）が７日、東京・北千住のシアター１０１０で舞台「ＲｅＡｎｉｍａｔｉｏｎ〜ＴＨＥＯＲＩＧＩＮ」開幕前に公開リハーサルと囲み取材を行った。客席奥までよく通るセリフの声。整った華やかな容姿は、登場するだけで見る者の視線を引きつける。芝居、歌、ギターに舞台デビューと思えない存在感。伸びしろの塊のような若者だ。初舞台でし