ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（2025年）が、日本で異例ともいえるロングランを続けている。週末の動員ランキングでも8週連続1位を獲得し（興行通信社調べ）、2月1日時点で日本国内の興行収入は140億7788万円、動員1034万人を記録。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）を超え、洋画アニメーション歴代2位に躍り出た（1位は『アナと雪の女王』の254.7億円）。【動画】「Zoo 〜君がいるから〜