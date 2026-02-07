総務省が６日発表した２０２５年の家計調査について、１世帯（２人以上）あたりのギョーザ購入額で宇都宮市が全国２位となり、前年から順位を一つ上げた。関係者は「結果に一喜一憂しない」と冷静な受け止めだ。調査は都道府県庁所在地と政令市が対象。２５年は１位が浜松市、３位が宮崎市だった。近年は両市と宇都宮がトップ３を独占し、順位争いが注目されている。ただ、購入額の対象は小売店で販売される生・焼きギョーザ