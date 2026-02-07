37歳となった今でも得点を取り続けているバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキ。2022年に長く在籍したバイエルンを離れ、バルセロナに加入すると、不動のCFとして得点を量産。22-23シーズンにはリーグ戦で23ゴールを挙げ、得点王に輝いた。今季も限られたプレイタイムの中で得点を挙げており、リーグ戦では9ゴール。チーム内では12ゴールのフェラン・トーレスに次ぐ得点数だ。そんなレヴァンドフスキだが、バルセロナとの契約は