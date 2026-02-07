三重県鈴鹿市のコンビニエンスストアで、女性店員を刃物で刺したうえ、商品を奪ったとして近くに住む男が逮捕されました。 【写真を見る】「人を殺せば楽になれると思った」三重・鈴鹿市のコンビニで女性店員（３２）を刺しタバコ１箱を奪ったとして近隣の無職男（２８）逮捕女性店員は内臓に達する傷を負うも命に別状なし 事件があったのは鈴鹿市のファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店で、7日午前3時すぎ、「コン