大型車「冬用タイヤ率100％」のPAもあった一方…冬型の気圧配置が強まるため、2026年2月7日（土）と翌8日（日）は北日本から西日本の日本海側の地域を中心に大雪となる見込みです。また関東地方の一部でも積雪が観測される可能性があります。こうしたなか、NEXCO中日本東京支社は1月に調査した冬用タイヤ装着率のデータを発表しました。【差がデカすぎる！！】これが「冬用タイヤ装着率」調査データです（表・写真で見る）この