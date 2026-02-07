阪神・岡田前監督は今季の阪神の盤石ぶりも明言している（C）産経新聞社阪神前監督で、現オーナー付顧問の岡田彰布氏が、2月6日放送の「うどうのらじお」（ニッポン放送）に出演。フリーアナウンサーの有働由美子さんがパーソナリティーを務める番組で現在の野球界にまつわる様々な話題を語った。【動画】甲子園の夜空に待った確信弾佐藤輝明の歴史的な40号をチェック番組内では自身の現役時代のキャリアからチームの指揮を