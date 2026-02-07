ミラノ・コルティナ五輪の開会式に登場したマライア・キャリー(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、世界的歌姫のパフォーマンスを巡る“疑惑”が波紋を広げている。セレモニーで歌唱を披露したマライア・キャリーに対して、英メディアが相次いで「口パクではないか」と指摘した。【動画】広がる口パク疑惑…開会式でのマライア・キャリーの歌唱をチェックマライアは現地時間2月6日、ミラノの名門スタジアム