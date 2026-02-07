マデリン・シーザスの演技の際にトラブルが起きた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が現地時間2月6日に始まり、女子ショートプログラム（SP）では、カナダのマデリン・シーザスの演技の際に冒頭の音楽が流れないというハプニングが起こった。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェックシーザスは後半の1番手で登場し、SP曲「ライオンキング」の