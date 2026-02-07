東京六大学リーグの早大にアスリート選抜で入学する横浜・阿部葉太外野手が７日、東京・西東京市の安部球場で練習に合流した。昨春、名門・横浜の主将としてセンバツＶに導き、入学前から小宮山悟監督（６０）に「１番・センター」の期待をかけられているスーパールーキーは「プレッシャーは少し感じていますが、そう言っていただいているのは、すごくうれしい。しっかりと実現できるように頑張りたい」と決意を述べた。寒さ