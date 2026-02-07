ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が宜野湾キャンプ第２クール２日目の７日、ブルペンで８５球を投げ込んだ。左脚の使い方などをチェックしながら８５球。「丁寧に投げることを心掛けて投げました。よかったんじゃないですかね。安定していましたし、おおよそのゾーンに収まっていたので集中したいこと、やりたいことがしっかりできたブルペンだったかなと思います」と満足げに振り返った。打席付近で藤浪の球筋を見つめた相川監督は「