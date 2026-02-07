２月７日の京都１１Ｒ・アルデバランＳ（４歳上オープン、ダート１９００メートル＝１６頭立て）は、６番人気のゼットリアン（牡６歳、栗東・吉田直弘厩舎、父モーリス）が直線で差し切り勝ち。オープンに上がってから１６戦目、２３年１１月以来のうれしいＶ。通算成績は２６戦５勝とした。３馬身差の２着に１０番人気のロードプレジール（高杉吏麒騎手）が入り、首差で１２番人気のリアレスト（トール・ハマーハンセン騎手）が