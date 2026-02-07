ＮＨＫ福祉大相撲が７日、東京・両国国技館で行われた。トークショーには春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）で綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）が登場。初場所で２度目の優勝を果たしたことについては「３秒くらいうれしかったが、ほっとした気持ちが強い」と振り返った。「優勝して終わりではない。もっとしたい」と意気込んだ。春場所は綱取りとなる。自身については「まだまだ伸び代がある。技術も体もまだ