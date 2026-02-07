◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)巨人のドラフト4位ルーキー・皆川岳飛選手が、ここまでの春季キャンプを振り返りました。第1クールや練習での疲れや、気疲れなどもあったという皆川選手。オフには海辺を散歩したり、睡眠を取ったりなどリフレッシュができたそうで「第2クールからは新人らしくガツガツ行こうという気持ちで入りました」と明かします。さらに宮崎のおいしい食事に関しては「太りすぎな