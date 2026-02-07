スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、著書発売を報告した。菜那さんは７日、インスタグラムで「本日２月７日から初の書籍『７回転んでも８回起きる』が発売開始されました！やっと皆さんに届けられると思うとなんかワクワクしちゃいます」と報告し、著書を両手で持ち笑顔を見せるショットをアップ。「今回の著書の中には、母、教育学博士の小塩靖崇先生、そしてアーティストの北村匠海さんと