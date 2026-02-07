大相撲の幕内若隆景（３１）＝荒汐＝が７日、トヨタアリーナ東京で行われた世界相撲大会「白鵬杯」に来場。幼児の部に出場した長男・浬くん（５つ）の相撲を見守った。まわし姿の長男とともに土俵に姿を見せた若隆景。浬くんは予選トーナメント１回戦は突破するも、２回戦で惜しくも敗退。その姿を勝っても負けても穏やかな表情で見守っていた。この日は両国国技館でＮＨＫ福祉大相撲が控えるため、敗退後は足早に会場を後に