距離スキーの全日本障害者競技大会が７日、長野県の白馬クロスカントリー競技場で開幕した。男女混合のスプリント・クラシカル（立位など）が行われ、３月に開幕するミラノ・コルティナ・パラリンピックで２大会連続の金メダルを狙う川除大輝（日立ソリューションズ）が優勝した。４５歳の新田佳浩（同）が２位、女子の阿部友里香（同）が３位だった。ガッツポースでゴールした川除は、「苦手な平地の多いコースだったのでど