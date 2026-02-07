オリックス・岸田護監督が７日、８日に予定されていた宮崎キャンプ初の紅白戦を１０日に順延することを明かした。気温の低下が予想されるため。「きっと寒すぎる。ちょっと危険なので。（日程を）ずらしてもいけそうなスケジュールになった」と説明した。同日に予定されていた、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）は行う方向。指揮官は、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出された宮城大弥投手、