ＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」が６日に放送され、笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。この日のゲストは、女優・浜辺美波。デビュー当時を振り返り「私、１０歳頃からやっていて」と話すと、藤ヶ谷は「スタートからもうバーって忙しくなってるって感じなんですか？」と聞いた。浜辺は「いや、そんなことはもちろんなくて」と話した。鶴瓶が「オーディションすべったことないやろ？」と聞くと、浜