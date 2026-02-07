2月7日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、武豊騎乗の3番人気、スマートジュリアス（牡3・栗東・中村直也）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にカフジクロミエ（牝3・栗東・中竹和也）、3着に1番人気のメイショウカクウチ（牡3・栗東・飯田祐史）が入った。勝ちタイムは1:25.3（良）。2番人気で川田将雅騎乗、ホットシート（牡3・栗東・大久保龍志）は、4着敗退。【小倉6R】小林美駒が今年の2勝目…良血クラウ