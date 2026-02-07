2月7日、小倉競馬場で行われた6R・3歳未勝利（若手騎手・芝2000m）は、小林美駒騎乗の3番人気、クラウンインジエア（牡3・栗東・藤岡健一）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のアストリル（牝3・美浦・鈴木慎太郎）、3着にロサルゴサ（牡3・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは2:00.5（稍重）。2番人気で斎藤新騎乗、モスカテル（牝3・栗東・石坂公一）は、4着敗退。【新馬/京都4R】9番人気の伏兵アレンスターが8馬身差圧