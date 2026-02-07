今回、Ray WEB編集部は、ワークもライフも崩壊した働く女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。偶然大学時代の友人・マキと遭遇した主人公。マキが驚いている理由とは一体...！？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「ワークライフバランスを捨てて成果を出します」無理をしすぎた主人公に【まさかの事態】が...！？