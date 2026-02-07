映画の世界観をそのまま日常に取り入れられる、心ときめくコラボレーションが登場します。サマンサタバサから、映画『ウィキッド永遠の約束』の世界を表現した特別なアイテムがラインアップ。物語を彩るふたりの魔女の存在感と、女性らしいエレガンスが融合したデザインは、持つだけで気分を高めてくれるはずです。 ふたりの魔女を映すショルダーバッグ 価格：29,700円 ショルダーバッグは、エルファバとグリ