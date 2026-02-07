モデルの百瀬夢奏（15）が、未成年でありながら喫煙している写真がSNS上に流出したことを受け、所属事務所のスペースクラフト・エージェンシーは7日、オリコンニュースの取材に「事実であることが判りました」と説明した。【写真】所属事務所が管理する百瀬夢奏のインスタグラム同事務所は、SNS上で拡散されている喫煙写真について「本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました」と説明。あわせて、飲酒の事実