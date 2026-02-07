楽天の4年目・荘司康誠投手（25）が7日、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。29球を投げ、安打性2本に封じ、「だいぶまとまって、しっかりと指にかかったボールを投げられた。凄く良い内容だった」と自賛。最有力と目される自身初の開幕投手に向け「自分でつかみ取りにいくという強い気持ちでやっています」と初めて名乗りを上げた。最初の打者だった佐藤（前ソフトバンク）から直球で2個の空振りを奪い「しっかりと差し込