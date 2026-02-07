TRFのDJ KOO（64）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）に疑問をぶつけた。有田をメインにKOO、女優の大友花恋（26）、歌手の鈴木亜美（43）が東京・麻布十番を待ちブラ。大友に「KOOさんと有田さんは、ご関係はどんな感じなんですか」と聞かれると、有田は「ないです」。するとKOOが「ちょっと待って」とすかさず反論した。有田が「共