乗ってみないと分からない「究極の進化」とは日産を代表するスポーツセダン「スカイライン」に、わずか400台限定の特別仕様車「400R Limited（リミテッド）」が登場しました。2025年10月27日に発表されたこのモデルは、現行スカイラインのラインナップにおける最高峰グレード「400R」をベースに、走行性能をさらに追求した究極のグランドツーリング（GT）カーです。【画像】超カッコいい！ これが日産「スカイライン」の「集大