鹿島とのJ１百年構想リーグ開幕戦はベンチスタート。岡山からFC東京にレンタルバックした佐藤龍之介は、63分に途中出場し、１−１で迎えたPK戦では５人目のキッカーを務めた。決めれば勝利というシチュエーションで、背番号23はしっかりと成功させた。PK戦のスコアは５−４でFC東京が白星を掴んだ。「自分次第なので、そこは自分を信じて。仲間がつないでくれたので、自信を持って蹴れました」 試合後のフラッシュイン