ベガルタ仙台は２月７日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で栃木シティと敵地で対戦し、４−１で快勝。この試合で18歳の新鋭が衝撃のゴラッソを挙げた。３−１とリードして迎えた52分、最終ラインからのロングボールを前線で古屋歩夢が巧みに収めると、飛び出してきていたGKの位置を見極め、ペナルティエリア手前左から右足でふわりとしたシュートを放つ。これがGKの頭上を越えてゴール右に吸い込まれた。&#