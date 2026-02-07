ネクスコ中日本によりますと、2月7日午後4時現在、新東名高速道路の新御殿場IC～御殿場JCTの上下線が雪のため通行止めとなっています。 ネクスコ中日本は、高速道路の利用時には冬用タイヤの装着やタイヤチェーンを携行するよう呼び掛けています。