全国の小学生が「今まで読んだ中で一番好きな本」に投票する第5回「小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙」の結果が7日発表され、鈴木のりたけさんの絵本「大ピンチずかん3」（小学館）が1位になった。「大ピンチずかん3」は人気絵本シリーズの第3弾。世の中のさまざまなピンチと、その乗り越え方をユーモラスに紹介している。“こどもの本”総選挙は2年に1度開催。2〜5位に選ばれた作品は次の通り。（敬称略）（2）ヨシ