俳優の水沢林太郎（23）が7日、都内で初の写真集「輪―ワッカ―」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。撮影地にまだ訪れたことのなかった北海道を希望するなど、こだわりを詰め込んだ一冊で「100点以外ないと思います」と自信をのぞかせた。5日に誕生日を迎えており、サプライズでケーキを渡されると「え！」と声を出して驚きのリアクション。これまで学生の役が多かったといい、今後の抱負には「年齢を重ねていろん