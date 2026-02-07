現役ドラフトで中日から加入した浜将乃介外野手が、７日から１軍の宜野湾キャンプに合流した。前日夜に１軍合流を伝えられたといい「このチャンスを絶対につかみ取るように必死でやるしかないので、１日１日必死でやっていきたいと思います」と決意を口にした。俊足と強肩を武器にする左の外野手が狙うのはＦＡで西武へ移籍した桑原が守っていた中堅の位置。「センターを守りたいですね。桑原さんが抜けて自分もセンターの守