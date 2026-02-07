巨人の高梨雄平投手（３３）が７日、宮崎・都城で２０キロのおもりを両手に軽々と室内競技場から約４０メートル離れたウェートルームまで移動した。室内競技場のドアの前で警備にあたっていたサッカーに励んでいる１７８センチ７８キロの警備員は「プロ野球選手すご！」と口走っていた。