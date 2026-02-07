明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１節（７日、味スタなど）、ＦＣ東京は昨年のＪ１王者・鹿島に１―１のまま突入したＰＫ戦（５―４）に勝利して勝ち点２を獲得した。０―０の前半４１分、鹿島ＭＦ三竿健斗の一発退場で数的有利となり、同４４分にＭＦ遠藤渓太が先制点を決めた。しかし、前半アディショナルタイムに鹿島ＤＦキム・テヒョンのゴールで追いつかれてしまう。後半は圧倒的に試合を支配しながら、得点を奪えず１―１