巨人から戦力外通告を受けて移籍したＤｅＮＡの育成右腕・馬場皐輔投手が７日、支配下復帰へ意欲をみせた。宜野湾キャンプ第２クール２日目のこの日、ブルペンで約３０球のピッチング。計測機器を使いながら、ストレートの球速、スプリットの落ち具合などを確認。「実戦が早くなるので低めへのコントロール、セットと足上げで落ち球、曲がり球を試合で使うコースに投げ込んで、出力は出さずに投げ分けということで体に覚え込ま