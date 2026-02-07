吉澤閑也さん『自分たちが経験してきたこと、受け継いできたことを言葉で伝え、具現化して後輩たちに渡していきたい』俳優高橋文哉さんたかはし ふみや／2001年、埼玉県生まれ。19年「仮面ライダーゼロワン」（テレビ朝日系列）で俳優デビュー。24年映画「交換ウソ日記」で第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。「フェルマーの料理」（TBS系列）、連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）など数々の話題作に出演。26年1月30日公開