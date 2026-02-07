【動画】きさらぎ賞（GIII）立チョイ｜https://youtu.be/irmtr3SoWis テレビ東京・立川周アナから『第66回きさらぎ賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ ■第66回きさらぎ賞（GIII）枠順 2026年2月8日（日）2回京都4日 発走時刻：15時30分 枠順 馬名（性齢 騎手） 1-1 ゾロアストロ（牡3 T.ハマーハンセン） 2-2 エムズビギン（牡3 川田将雅） 3-3 サトノアイボリー