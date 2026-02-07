JR四国は強い冬型の気圧配置の影響で強風が予想されるため、2月7日午後6時頃から瀬戸大橋線の運転を見合わせると発表しました。これにより特急南風が岡山と多度津の間で部分運休となります。JR四国によりますと、強い冬型の気圧配置の影響で強風が予想されるため、2月7日午後6時頃から瀬戸大橋線の運転を見合わせるということです。このため土讃線の特急南風は、下りが午後7時5分岡山発の南風23号から、上りが午後4時13分高知発の