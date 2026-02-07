タレント、モデルの大河内志保（54）が7日にインスタグラムを更新。ミニスカニットワンピ姿に、称賛の声が集まっている。大河内は「久しぶりのシチリア料理」と外食を報告し、料理の写真や、ニットワンピ姿を投稿した。大河内はミニ丈のワンピとロングブーツを着用。スラリ美脚の映えるコーデで、絶対領域をチラ見せさせている。この投稿にフォロワーからは「うっとりする程の美しさ」「目の保養になりましたぁ」「スタイル良すぎ