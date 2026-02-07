[2.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節 甲府4-1福島 JITス]ヴァンフォーレ甲府が百年構想リーグの好発進を決めた。ホームで迎えた開幕戦だったが、対戦相手の福島ユナイテッドFCで、最年長出場記録を先発で更新したFW三浦知良が注目される試合になったが、4-1で快勝した。新戦力が力を発揮した。MF安田虎士朗(←FC東京)やFW藤井一志(←大宮)、DF福井啓太(←大宮)、MF武井成豪(←FC大阪)が先発した甲府は、前半3分、藤井のアシ